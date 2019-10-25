فيديو.. جماهير #الشباب تُحاصر البلطان لالتقاط السيلفي

المواطن - مروة نبيل

حظي رئيس مجلس إدارة نادي الشباب خالد البلطان باهتمام كبير من جماهير فريقه، بعد مباراة الوحدة بالأمس، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في تحقيق الفوز على الوحدة بهدفين دون رد، ليخطف وصافة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما رفع رصيده إلى 15 نقطة.

ونشر مدير المركز الإعلامي بنادي الشباب أحمد المسعود، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة للجماهير الشباب وهو تُحاصر خالد البلطان لالتقاط الصورة التذكارية معه.

وعلق المسعود على الفيديو قائلًا: “بعد نهاية مواجهة الشباب والوحدة أمس .. الكثير من الجماهير الشبابية رفضت مغادرة النادي قبل أخذ صورة تذكارية مع الرجل الذي يُبادلهم الحب .. والذي يرون فيه أنه خير من يُعيد لهم وهج معشوقهم”.