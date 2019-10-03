فيديو.. جوميز والشلهوب يتنافسان على أفضل هدف في آسيا
ضمن منافسات ذهاب نصف النهائي

فيديو.. جوميز والشلهوب يتنافسان على أفضل هدف في آسيا

2019/10/03
الساعة 1:37 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن قائمة الأهداف المرشحة لنيل جائزة الأفضل في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

ويتنافس ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الفرنسي بافيتيمبي جوميز والنجم محمد الشلهوب على جائزة أفضل هدف، بعدما سجلا ثنائية رائعة في شباك السد القطري، خلال المباراة التي انتهت بفوز الزعيم بنتيجة 4/1.

كما يُنافس على جائزة أفضل هدف في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019، ثنائية فابولوس فابريسيو وتاكاهيرو سيكيني التي قادت أوراوا ريد دياموندز الياباني للفوز على جوانزو إيفرجراند الصيني بهدفين نظيفين.

وبدأت الجماهير في التصويت لاختيار أفضل هدف في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019 عبر موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وتُشير النتيجة إلى تقدم محمد الشلهوب بعد ساعة تقريبًا من طرح الاستفتاء.

 


هل قرأت هذا ؟
  • تألق اللاعب المحلي يرجح كفة الهلال
    •
  • أوراوا يقترب من نهائي آسيا بهدفين في جوانجزو
    •
  • جيوفينكو يخطف الأنظار في دوري أبطال آسيا 2019
    •
  • الهلال متخصص تحويل التأخر لفوز في دوري أبطال آسيا 2019
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :