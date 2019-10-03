فيديو.. جوميز والشلهوب يتنافسان على أفضل هدف في آسيا

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن قائمة الأهداف المرشحة لنيل جائزة الأفضل في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

ويتنافس ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الفرنسي بافيتيمبي جوميز والنجم محمد الشلهوب على جائزة أفضل هدف، بعدما سجلا ثنائية رائعة في شباك السد القطري، خلال المباراة التي انتهت بفوز الزعيم بنتيجة 4/1.

كما يُنافس على جائزة أفضل هدف في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019، ثنائية فابولوس فابريسيو وتاكاهيرو سيكيني التي قادت أوراوا ريد دياموندز الياباني للفوز على جوانزو إيفرجراند الصيني بهدفين نظيفين.

وبدأت الجماهير في التصويت لاختيار أفضل هدف في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019 عبر موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وتُشير النتيجة إلى تقدم محمد الشلهوب بعد ساعة تقريبًا من طرح الاستفتاء.