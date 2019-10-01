فيديو.. جوميز والشلهوب يعززان تقدم الهلال ضد السد

المواطن - مروة نبيل

بدأ الشوط الثاني من مباراة الهلال ضد السد القطري بشكل سريع، حيث تمكن الزعيم من تسجيل هدفين، لتصبح النتيجة 4/1 لصالح الأزرق.

ويلعب الهلال ضد السد القطري- الآن- على ملعب “جاسم بن حمد”، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا 2019.

ونجح الفرنسي بافيتيمبي جوميز في تسجيل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في مباراة الهلال ضد السد عند الدقيقة 60، قبل أن يُضيف النجم محمد الشلهوب الهدف الرابع في الدقيقة 67.

وكانت شباك الزعيم قد اهتزت في الدقيقة 14 من أحداث الشوط الأول، بعدما أحرز جوميز هدفًا بالخطأ في مرماه، قبل أن يُدرك اللاعب ذاته التعادل عند الدقيقة 33.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب الفريق القطري عبدالكريم حسن في الدقيقة 36، ليكمل أصحاب الأرض اللقاء بعشرة لاعبين، وتمكن الزعيم من تسجيل هدف ثانٍ في الدقيقة 45 عن طريق علي آل بليهي.