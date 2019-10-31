فيديو.. حريق ضخم يدمر قلعة تاريخية عمرها 600 عام

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

دُمرت قلعة يابانية عمرها 600 عام، جراء حريق اندلع في الموقع المصنف في قائمة التراث العالمي.

وبحسب موقع “ديلي ميل” البريطاني، شب الحريق في قلعة شوري اليابانية التي تعود إلى القرن الرابع عشر، وهي مقر مملكة ريوكيو القديمة، بعد وقت قصير من منتصف الليل بالتوقيت المحلي، وسرعان ما انتشرت عبر العديد من المباني الخشبية على الموقع.

القلعة التاريخية هي مكان مقدس عند الشعب الياباني، ما مثل صدمة عند الجميع، وأصاب قلوبهم بالحزن، وتظهر اللقطات الجوية الحريق الهائل الذي لم يبق على شيء، ولا يزال رجال الإطفاء يحاولون السيطرة على الحريق، وهناك مخاوف أن يمتد إلى المناطق السكنية المجاورة ويؤثر على المواطنين.

استخدمت القلعة لعدة قرون للترحيب بالضيوف الأجانب واستضافة احتفالات الدولة الكبرى، وكان يسمح للأجانب بالتجول في المبنى الأثري ورؤية العروش الملكية، وشهد المكان 1.7 مليون سائح سنويًا.

ولم يحدد بعد سبب الحريق، أو عما إذا كانت هناك إصابات.

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