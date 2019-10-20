فيديو …حريق يلتهم حافلة نقل طالبات جامعة الباحة

المواطن - محمد المقصّي - الباحة

اندلع حريق بإحدى حافلات نقل طالبات جامعة الباحة، صباح هذا اليوم، نتج احتراق الحافلة من الخلف دون إصابات بشرية.

وتحدثت الطالبات عبر “المواطن” عن مشكلة الحافلات التي لا توجد بها وسائل أمان، ولا يتم عمل صيانة دورية لها مؤكدين أنها تتوقف في منتصف الطريق لمرات عديدة دون وجود حل نهائي لمشاكلها.

كما طالبن بالحل العاجل أو التعاقد مع شركة ذات كفاءة عالية في الأمان وتكون حافلاتها حديثة الصنع والموديل، وبها كافة وسائل الراحة من تكييف وخلافه.

وتابعن : “أولياء أمورنا تحدثوا مع الشركة وكذلك عميد الكلية لكن لا حياة لمن تنادي”.