فيديو.. حضور مميز وتفاعل كبير في جناح الداخلية بـ جيتكس 2019

فيديو.. حضور مميز وتفاعل كبير في جناح الداخلية بـ جيتكس 2019

2019/10/08
الساعة 2:26 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

شهد جناح وزارة الداخلية المشارك في معرض أسبوع جيتكس للتقنية 2019، حضورًا مميزًا وتفاعلًا كبيرًا في اليوم الثاني.

 

وأشاد الحضور بالخدمات التي تقدمها الداخلية وتعرضها في جناحها بمعرض جيتكس، حيث شهد زيارة من وزير الإسكان ماجد الحقيل، وسفير المملكة لدى الإمارات تركي بن عبدالله الدخيل.

ويعتبر جيتكس الذي ينعقد خلال الفترة من 6- 10 أكتوبر في دبي بمشاركة المملكة، أكبر معرض سنوي للتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، ويمثل فرصة جيدة للشركات على مدار أسبوع كامل لاستعراض إبداعاتها الجديدة.


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