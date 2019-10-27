فيديو.. حمد الله يُسجل التعادل في شباك #الهلال
مع بداية الشوط الثاني

فيديو.. حمد الله يُسجل التعادل في شباك #الهلال

2019/10/27
الساعة 9:49 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

بدأ الشوط الثاني من مباراة الهلال والنصر بشكل سريع، وتمكن النجم المغربي عبدالرزاق حمد الله من تسجيل هدف التعادل في شباك الزعيم بكرة رأسية مميزة عند الدقيقة 55.

وكان النجم البرازيلي كارلوس إدواردو قد نجح في هز شباك العالمي عند الدقيقة 32 بعد تلقيه تمريرة مميزة من الفرنسي بافيتيمبي جوميز، لينتهي الشوط الأول من مباراة الهلال والنصر بتقدم الزعيم.

ويلعب الهلال والنصر الآن على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، ضمن الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الهلال والنصر اليوم، يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 19 نقطة، فيما يقع العالمي في المركز السادس بـ11 نقطة، علمًا بأنه يملك مواجهة مؤجلة.


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