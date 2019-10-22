فيديو.. حياة الفهد تعلق على صورها في تويتر : ” تصل إلى مراحل مو حلوة “

فيديو.. حياة الفهد تعلق على صورها في تويتر : ” تصل إلى مراحل مو حلوة “

2019/10/22
الساعة 5:18 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, مشاهير
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المواطن - سعد البحيري

لا يكاد يخلو وسم على تويتر من صورة تعبيرية للفنانة الكويتية حياة الفهد سواء فيما يتعلق بالرواتب أو تمديد الإجازة أو حتى الوسوم الغريبة التي لا يفهمها البعض فلا يجد سوى صور هذه الفنانة ليصف بها حاله في هذه اللحظة.

وكثيرًا ما يلجأ المغردون إلى صور حياة الفهد التي تعبر عن الدهشة أو التساؤل أو البكاء وأحيانًا عند الاستيقاظ من النوم كتعليق على بعض الوسوم التي تصل الترند في العديد من الدول العربية خاصة الخليجية.

خلال استضافتها في برنامج حصري على قناة الكويت قالت حياة الفهد إن هذا الأمر يسعدها بشكل واضح حين يتم استخدام صور لها من أعمالها الفنية للتعبير عن موقف معين أو لوصف موقف ما، لكن في بعض الأحيان يصل الأمر إلى “مراحل مو حلوة” حسب وصفها.

والمعروف أن حياة الفهد من مواليد 18 أبريل 1948 وهي ممثلة ومذيعة وكاتبة كويتية وتعد من أبرز فنانات الخليج.

بجانب كونها ممثلة، فإن لها محاولات شعرية ولديها القدرة على كتابة القصص والسيناريوهات حيث قامت بكتابة العديد من الأعمال التلفزيونية، ولها ديوان شعري واحد باسم عتاب صدر في نهاية سبعينات القرن العشرين.

تزوجت حياة الفهد مرتين، ولها 4 أبناء أكبرهم سوزان المتزوجة من عبد اللطيف ابن الفنان خالد العبيد وأصغرهم روزان.

شكلت حياة الفهد خلال مشوارها الفني ثنائيات مميزة تركت بصمة لدى المشاهد الخليجي، منها مشاركتها للفنان غانم الصالح في عدد من الأعمال الفنية المميزة مثل خالتي قماشة، الدردور، رقية وسبيكة، الغرباء، خرج ولم يعد، إليكم مع التحية، عائلة فوق تنور ساخن، الخراز، زوجة بالكمبيوتر، مسافر بلا هوية وغيرها وآخر عمل جمع بينهما ليلة عيد.

قدمت حياة الفهد ثنائيًا ناجحًا مع الفنانة سعاد عبد الله في فترة من فترات مشوارها الفني، وكانت ثمرة هذا التعاون أعمالًا تعد بصمة من بصمات الفن الخليجي منها رقية وسبيكة، على الدنيا السلام، خالتي قماشة، سليمان الطيب، خرج ولم يعد، درس خصوصي وغيرها، وكان آخر عمل جمعهما بعد توقف هو المسلسل القطري عيال الذيب عام 2000، إلا إنهما قدما مسلسلًا معًا بعنوان البيت بيت أبونا عام 2013 للكتابة وداد الكواري وبذلك شكل العمل عودتهما للعمل معًا بعد 13 عامًا.

 


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