فيديو.. رئيس وزراء الهند يصل الرياض

المواطن - الرياض

وصل ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، والوفد المرافق له إلى الرياض، مساء أمس الاثنين، في زيارة للمملكة لحضور منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي سيقام في الرياض، خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2019.

وصلت إلى المملكة العربية السعودية في مستهل زيارة هامة تهدف إلى تعزيز العلاقات مع دولة صديقة نعتز بها كثيرا. سوف انخرط في برامج حافلة خلال الزيارة . pic.twitter.com/6R80ZCFTVF — Narendra Modi (@narendramodi) October 28, 2019

ونشر مودي مقطع فيديو عبر حسابه بـ”تويتر”، للحظة وصوله المملكة معلقًا عليه بالقول: وصلت إلى المملكة العربية السعودية في مستهل زيارة هامة تهدف إلى تعزيز العلاقات مع دولة صديقة نعتز بها كثيرًا. سوف أنخرط في برامج حافلة خلال الزيارة.

وبحسب ما ذكرت وكالة “واس”، كان في استقبال ناريندرا مودي بالصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.

وأجريت لرئيس وزراء جمهورية الهند مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين، وبعد ذلك صافح مستقبليه، وهم كلٌّ من وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي- الوزير المرافق-، وأمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الهند الدكتور سعود بن محمد الساطي ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري.