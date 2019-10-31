فيديو.. راكب دراجة نارية ينجو من موت محقق أسفل قطار سريع

فيديو.. راكب دراجة نارية ينجو من موت محقق أسفل قطار سريع

2019/10/31
الساعة 9:58 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, حصاد اليوم, يوتيوب
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المواطن - متابعة

نجا راكب دراجة نارية من موت محقق، بعد أن كاد قطار مسرع أن يطيح به، في لقطات تحبس الأنفاس، ولولا العناية الإلهية لكان الرجل في عداد الموتى.

وفقًا لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، شاهد راكب الدراجة النارية المسار الخاص بالقطار مغلقًا، لكنه أصر على العبور، وفتح الباب ثم تسلل منه نحو المسار، لكنه أدرك أن الوقت قد فات بالفعل على العبور من أمام القطار فتراجع بدراجته النارية إلى جانب الطريق بسرعة شديدة، ليمر القطار من مكانه تمامًا.

ظهرت امرأة تتبعه وتقف مصدومة من المشهد، ولا تصدق أنه لم يدهس أسفل القطار.

وقع الحادث بمدينة كنت البريطانية، وأفرجت السلطات عن مقطع الفيديو لتحذير المارة من مخاطر التهور وعدم انتظار مرور القطار.

لمشاهدة الفيديو اضغط على هذا الرابط: (هنا).


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