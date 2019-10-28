فيديو.. ردة فعل مذهلة من مريض بالفشل الرئوي بسبب خبر سار

فيديو.. ردة فعل مذهلة من مريض بالفشل الرئوي بسبب خبر سار

2019/10/28
الساعة 1:15 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, يوتيوب
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المواطن - متابعة

نشرت الكاتبة الدكتورة مها بنت شعلان، خبيرة تطوير الأداء، فيديو يظهر ردة فعل مدهشة ومعبرة من مريض بالفشل الرئوي بعد أن أيقظوه من نومه لإخباره بأن دوره حان لزراعة رئتين جديدتين.

الفيديو أظهر ذهولاً وفرحة عارمة من المريض، وأحضاناً جمعته بأهله ومن أخبروه بالنبأ السار، ما استلزم إشارة من مها بنت شعلان إلى أن الأخبار السارة تبقى جميلة حتى لو جاءت في منتصف الليل.

 


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