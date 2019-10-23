فيديو.. سقوط شجرة تجاوز عمرها 500 عام في بلجرشي

المواطن - الباحة

سقطت شجرة معمرة تجاوز عمرها 500 عام على الأرض داخل قرية الحدب في بني كبير بمحافظة بلجرشي في منطقة الباحة.

وبحسب ما ذكر متداول مقطع فيديو يبين سقوط الشجرة، حدثت الواقعة بسبب تجويف داخل جذورها، ما أدى إلى اقتلاعها من جذورها، وانقسامها إلى نصفين.

وأثار سقوط الشجرة حالة من الحزن في المنطقة بسبب رحيل علامة تاريخية من علامات القرية.

وحرص البعض على مشاركة صورٍ للشجرة قبل سقوطها، فيما طالب مواطنون بضرورة الاعتناء بمثل هذه الأشجار المعمرة لأنها تمثل تاريخًا للمناطق ويمكن الاستفادة منها في الترويج سياحيًا.