فيديو.. شاحنة تدهس امرأة حاولت عبور الطريق

المواطن - متابعة

تبحث شرطة نيويورك، عن سائق شاحنة دهس امرأة في شارع برونكس وفر هاربًا من مكان الحادث.

وبحسب الشرطة، استجاب الضباط لدعوة من إحدى المشاة اصطدمت بسيارة في بيتمان أفنيو، بالقرب من ويكهام أفينيو في قسم ويكفيلد في برونكس.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المرأة البالغة من العمر 50 عامًا كانت تحاول عبور شارع بيتمان عندما بدأت شاحنة بيك آب داكنة اللون تسير في الاتجاه المعاكس وضربتها؛ مما تسبب في سقوط المرأة على الأرض.

واستمرت الشاحنة في السير في الاتجاه المعاكس؛ مما تسبب في دهس أرجل المرأة، قبل أن يقود السائق السيارة ويفر من مكان الحادث في اتجاه غير معروف.