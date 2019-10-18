فيديو .. صالح المحمدي يُودع عشاق الأهلي

المواطن - محمد سمعه

ودع المدرب الوطني صالح المحمدي جماهير النادي الأهلي اليوم، وذلك بعد قيادته الفريق الأهلاوي للفوز على التعاون بثلاثية مقابل هدف ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

والتقطت عدسات الكاميرا لقطات من تلويح صالح المحمدي لجماهير الأهلي، خاصة أن مباراة التعاون كانت آخر مباراة للمحمدي مع الراقي، بعد تعاقد مجلس إدارة الأهلي مع المدرب السويسري كريستيان جروس لتدريب الأهلي حتى نهاية الموسم.

وكان صالح المحمدي قاد الأهلي للفوز في ثلاث مباريات وتعادل فقط أمام النصر في دوري المحترفين.

وتقدم نادي التعاون بالهدف الأول عبر اللاعب هيلدون أوجوستو في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول ثم سجل اللاعب عبدالفتاح عسيري الهدف الأهلاوي الأول في الدقيقة الثانية والعشرين.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة، نجح فريق الأهلي في إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب دجانيني تافاريس في الدقيقة الرابعة والأربعين.

وفي الشوط الثاني سجل عمر السومة الهدف الثالث للنادي الأهلي من ركلة حرة مُباشرة بطريقة مميزة في الدقيقة السبعين.

وأصبح رصيد الأهلي بعد الفوز 14 نقطة في المركز الثاني مؤقتًا، بينما تجمد رصيد التعاون عند سبع نقاط في المركز الحادي عشر.