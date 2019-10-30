فيديو.. صحة الطائف عن إنفلونزا الخنازير: لا يوجد ما يدعو للقلق

المواطن - أحمد سعيد - الرياض

إنفلونزا الخنازير لا وجود لها في المدارس، هكذا تصدرت وزارة الصحة لبادرة حديث عن المرض الخطير، في بيان مفصل من صحة الطائف لتطمئن فيه الجميع.

وقالت صحة الطائف في بيان لها: “فريق صحي كُلّف بالتواجد طيلة الأسبوع لمراقبة الوضع الصحي وتقديم اللقاح لمنسوبات المدرسة، ولا يوجد ما يدعو إلى القلق، مقدرين تعاون الزملاء في تعليم الطائف”.

في دقيقة ونصف تعرف على لقاح الانفلونزا ومايفعله داخل جسمك.#استعد_للشتاء

pic.twitter.com/NiG8Y3dPmX — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) October 30, 2019

وقال المتحدث الرسمي لصحة بالطائف: إنه تبين رصد حالة لطالبة بالصف الأول الابتدائي مصابة بإنفلونزا موسمية، وتم اتخاذ الإجراء الوقائي والاحترازي دون وجود حالات أخرى أو ما يدعو للقلق.

واستمرت الوزارة في مهمتها الداعمة لصحة المواطنين، بفيديو جراف عبر الصفحة الرسمية للوزارة على “تويتر”، دعت فيه للاستعداد للشتاء، قائلة: “في دقيقة ونصف تعرف على لقاح الإنفلونزا وما يفعله داخل جسدك”.