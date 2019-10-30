فيديو.. طائرة هولك هوجان تهبط اضطراريًا بعد انفجار الإطارات وذوبان المكابح

فيديو.. طائرة هولك هوجان تهبط اضطراريًا بعد انفجار الإطارات وذوبان المكابح

2019/10/30
الساعة 2:34 مساءً
- ‎فيالعالم, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

قال المصارع “هولك هوجان”، إن الطائرة الخاصة التي كان يُسافر عليها هبطت هبوطًا اضطراريًا في أيسلندا، بعد أن انفجرت الإطارات، وذابت المكابح.

بحسب موقع “ديلي ميل” البريطاني، وقع الحادث قبل وصول “هوجان” إلى المملكة للمشاركة في جوهرة التاج، وكان بصحبته المصارع “جيمي هارت”.

وشارك “هوجان” متابعيه، عبر حسابه على فيسبوك، من خلال خاصة البث المباشر قائلا: “مررنا بهبوط اضطراري صعب حقًا، الإطارات انفجرت، والمكابح ذابت، هذا أمر لا تختبره كل يوم، أعتقد أنها تجربة لا بأس بها”.

وليس من الواضح بعد، سبب هذه الواقعة، وبعد الهبوط، أوضح “هوجان” أن صديقًا له من مينيسوتا، هبط في مطار أيسلندا، عرض عليه أن يوصلهم إلى بقية الطريق، وهو ما ساعده في الوصول إلى المملكة في الوقت المناسب للمشاركة في الحدث الرياضي.



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  • فيديو.. طائرة هولك هوجان تهبط اضطراريًا بعد انفجار الإطارات وذوبان المكابح
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