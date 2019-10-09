فيديو.. طلب من تركي آل الشيخ لذوي الشهداء والمصابين في موسم الرياض

المواطن - الرياض

أعلن رئيس هيئة الترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، عن مفاجأة سارة لمنسوبي القطاعات العسكرية وأُسر الشهداء.

ونشر تركي آل الشيخ فيديو عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”، أعلن فيه عن خصومات خاصة لمنسوبي القطاعات العسكرية وأُسر الشهداء في موسم الرياض.

وقال آل الشيخ في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “أرجو منكم للاستفادة من الخصومات التوجه لمركز فيرجن وتعبئة الاستثمارات للاستفادة من الخصومات والمزايا التي سيحصلون عليها في موسم الرياض”.