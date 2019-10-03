فيديو.. عبدالعزيز بن سلمان: هل يمكن لأي دولة في العالم أن تقوم بما قمنا به؟

المواطن - الرياض

عبر وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان عن فخره بقدرة المملكة على التعامل مع الهجوم الإرهابي على منشآت أرامكو واستئناف العمل وضخ الإنتاج‏ في وقت قياسي.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان خلال مشاركته في الجلسة الرئيسة لأسبوع الطاقة الروسي في موسكو بعنوان المحافظة على الترابط في مجال الطاقة في عالم غير مستقر: أشعر بالارتياح والفخر الشديدين لاعتقادي بأنني يمكنني أن أقف هنا، وأسأل أياً من الزملاء، عن أي دولة وأمة وشعب في العالم بأسره، يمكنه التغلب على مثل هذا التحدي الذي لم يشهد أي مكان آخر في العالم مثيلاً له؟

ولفت وزير الطاقة إلى التزام المملكة بالاضطلاع بدورها كأكبر مصدر للنفط يمكن الاعتماد عليه بموثوقية عالية.

وتسببت الهجمات الإرهابية في خفض إنتاج‏ المملكة من النفط بنسبة 50% لكن تم استعادة الإنتاج‏ الكامل في أقل من أسبوعين في موقف أدهش دول العالم.