فيديو .. عبدالله الحمدان يفك العقدة ويُحرز الثاني للأخضر

فيديو .. عبدالله الحمدان يفك العقدة ويُحرز الثاني للأخضر

2019/10/10
الساعة 9:36 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - محمد سمعه

نجح نجم الشباب عبدالله الحمدان في فك عقدته بمباراة السعودية وسنغافورة عن طريق إحراز الهدف الثاني للأخضر في المباراة المُقامة حاليًا ضمن مباريات الجولة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

وجاء هدف عبدالله الحمدان في الدقيقة الحادية والستين، وذلك بعد عرضية متقنة من اللاعب محمد البريك.

وقبل الهدف عانى عبدالله الحمدان من إهدار الفرص بجانب إهداره لركلة جزاء للأخضر في الشوط الأول.

وتُقام مباراة السعودية وسنغافورة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.


هل قرأت هذا ؟
  • فيديو .. المنتخب السعودي يُمتع ويُحرز الهدف الثالث من 3 نقلات
    •
  • فيديو .. عبدالله الحمدان يفك العقدة ويُحرز الثاني للأخضر
    •
  • الشوط الأول .. المنتخب السعودي يتقدم بهدف ويُهدر ركلة جزاء
    •
  • المنتخب السعودي يُحرز الهدف الأول في شباك سنغافورة
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :