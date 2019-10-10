فيديو .. عبدالله الحمدان يفك العقدة ويُحرز الثاني للأخضر

المواطن - محمد سمعه

نجح نجم الشباب عبدالله الحمدان في فك عقدته بمباراة السعودية وسنغافورة عن طريق إحراز الهدف الثاني للأخضر في المباراة المُقامة حاليًا ضمن مباريات الجولة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

وجاء هدف عبدالله الحمدان في الدقيقة الحادية والستين، وذلك بعد عرضية متقنة من اللاعب محمد البريك.

وقبل الهدف عانى عبدالله الحمدان من إهدار الفرص بجانب إهداره لركلة جزاء للأخضر في الشوط الأول.

وتُقام مباراة السعودية وسنغافورة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.