فيديو.. عطيف: لم نصل إلى نهائي آسيا بعد
رغم الفوز برباعية في الذهاب

فيديو.. عطيف: لم نصل إلى نهائي آسيا بعد

2019/10/22
الساعة 12:17 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - مروة نبيل

أكد نجم الزعيم، عبدالله عطيف، على صعوبة مباراة الهلال ضد السد القطري في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، التي ستُقام، يوم الثلاثاء، على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض.

وعلق عطيف على تأكيد البعض أن الهلال حسم تأهله إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2019 قائلًا: “بلا شك المباراة لا زالت في الملعب، صحيح كسبنا المواجهة بنتيجة جيدة، ولكن هذا لا يعطينا أي أحقية أو أي تفكير أننا وصلنا إلى النهائي”.

وتابع نجم الزعيم تصريحاته بشكل مباراة الهلال ضد السد القطري قائلًا: “سوف ندخل المواجهة بكل قوة.. فريق السد قوي جدًّا ومنظم يعتمد على الاستحواذ ولديه نقاط إيجابية كثيرة”.

واختتم عبدالله عطيف تصريحاته خلال مقطع الفيديو الذي نشره حساب دوري أبطال آسيا الرسمي على “تويتر”، قائلًا: “بإذن الله نحن نستطيع تحقيق المطلوب مننا وهو نتيجة إيجابية”.

يُذكر أن الزعيم قد حقق فوزًا كبيرًا في مباراة الهلال ضد السد القطري في ذهاب نصف نهائي آسيا، حيث فاز خارج أرضه بأربعة أهداف مقابل هدف، ليقترب من التأهل إلى المواجهة النهائية.

 


هل قرأت هذا ؟
  • الجوكم: تسجيل #الهلال سيتسبب في انهيار السد
    •
  • #الهلال ينهي استعداداته لمواجهة السد
    •
  • جوميز يسعى لمعادلة رقم القحطاني في مباراة السد
    •
  • جوميز: آسيا حلمنا
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :