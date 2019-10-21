فيديو.. عطيف: لم نصل إلى نهائي آسيا بعد

المواطن - مروة نبيل

أكد نجم الزعيم، عبدالله عطيف، على صعوبة مباراة الهلال ضد السد القطري في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، التي ستُقام، يوم الثلاثاء، على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض.

وعلق عطيف على تأكيد البعض أن الهلال حسم تأهله إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2019 قائلًا: “بلا شك المباراة لا زالت في الملعب، صحيح كسبنا المواجهة بنتيجة جيدة، ولكن هذا لا يعطينا أي أحقية أو أي تفكير أننا وصلنا إلى النهائي”.

وتابع نجم الزعيم تصريحاته بشكل مباراة الهلال ضد السد القطري قائلًا: “سوف ندخل المواجهة بكل قوة.. فريق السد قوي جدًّا ومنظم يعتمد على الاستحواذ ولديه نقاط إيجابية كثيرة”.

واختتم عبدالله عطيف تصريحاته خلال مقطع الفيديو الذي نشره حساب دوري أبطال آسيا الرسمي على “تويتر”، قائلًا: “بإذن الله نحن نستطيع تحقيق المطلوب مننا وهو نتيجة إيجابية”.

يُذكر أن الزعيم قد حقق فوزًا كبيرًا في مباراة الهلال ضد السد القطري في ذهاب نصف نهائي آسيا، حيث فاز خارج أرضه بأربعة أهداف مقابل هدف، ليقترب من التأهل إلى المواجهة النهائية.