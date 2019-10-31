فيديو .. عمر السومة يسجل الثاني ويزيد أوجاع #الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

نجح النجم السوري عمر السومة في إحراز الهدف الثاني للنادي الأهلي، في شباك الاتحاد وذلك ضمن المباراة المقامة الآن بين الفريقين بالجولة التاسعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل السومة الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة الثامنة والثلاثين بعد عرضية أرضية من اللاعب سعيد المولد، لتصبح النتيجة 2-0 للراقي في المباراة المُقامة على ملعب الجوهرة المشعة بجدة.

يذكر أن عبد الفتاح عسيري كان سجل الهدف الأول للأهلي في الدقيقة الثالثة عشرة، بعد تمريرة متقنة من اللاعب دجانيني تافاريس.

وتُقام مباراة الأهلي والاتحاد اليوم على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.