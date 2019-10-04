فيديو .. فأل حسن لـ #الاتحاد بعد هدفه الأول في الحزم

المواطن - محمد سمعه

نجح اللاعب هارون كمارا في افتتاح التسجيل للاتحاد في مباراة الحزم، المُقامة حاليًّا ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم كمارا بالهدف الأول للاتحاد عند حلول الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول أمام الحزم.

ويملك نادي الاتحاد رقمًا جيدًا قبل مواجهة الحزم، حيث نجح العميد في الفوز في المباريات الثلاث التي افتتح فيها التسجيل هذا الموسم في الدوري.

وبعد افتتاح الاتحاد للتسجيل في شباك الحزم، قد ينجح العميد في الحصول على النقاط الثلاث والوصول إلى النقطة رقم 12 ليحتل العميد وصافة الدوري مؤقتًا مع نادي الوحدة.

من ناحية أخرى، خاض الاتحاد 5 مباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حتى الآن قبل مواجهة الحزم، وفشل في الحفاظ على نظافة شباكه خلال أي مواجهة، حيث استقبل 8 أهداف، ونجح في تسجيل 10 أهداف.

وبدأ الاتحاد منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالفوز على الرائد بنتيجة 3/1، ثم تغلب على ضمك بهدفين مقابل هدف، قبل أن يخسر ضد الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وانتفض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ونجح في تحقيق الفوز على الشباب، إلا أنه واصل عادته في استقبال الأهداف، حيث انتهت المباراة بنتيجة 2/1، ثم تغلب على التعاون بنتيجة 3/1.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 9 نقاط.