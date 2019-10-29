فيديو.. فقدان المفتاح يغلق عيادة القلب بمستشفى في جازان
لأكثر من ساعتين من بداية الدوام الرسمي

فيديو.. فقدان المفتاح يغلق عيادة القلب بمستشفى في جازان

2019/10/29
الساعة 8:42 صباحًا
- ‎فيالمراسلون, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - علي شيبان - جازان

أبدى عدد من كبار السن والمراجعين لمستشفى محمد بن ناصر بجازان استياءهم بسبب عدم فتح باب عيادة تخطيط القلب بالجهد وتخطيط القلب رجال إلى أكثر من ساعتين من بداية الدوام الرسمي صباح أمس الأول وذلك بسبب ضياع مفتاح العيادة

وقال أحد المراجعين لـ”المواطن“: “لقد قدمت من إحدى المحافظات الحدودية بسبب مراجعة لوالدي وفي وقت مبكر من أجل البعد عن الزحام والرجوع إلى المنزل في أسرع وقت وبعد أخذ الأرقام والتوجه إلى العيادة والانتظار في الصالة لاحظنا عدم فتح باب العيادة لأكثر من ساعتين، وعند السؤال عن السبب الرئيسي وراء هذا التأخير قيل لنا أن مفتاح العيادة قد فُقد ولا يوجد مفتاح آخر أو بديل”.

وأضاف مراجع آخر: “بعد أكثر من ساعتين قامت فرقة من الصيانة بفتح الباب وخلعه في منظر يدل على عدم الاهتمام، وأيضاً عدم وجود أي مفتاح بديل، ناهيك عن الانتظار الطويل لكبار السن أمام العيادة”.

وناشد المراجعون عبر “المواطن” من الجهات المعنية بمعاقبة المقصرين واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وأن يكون هناك بديل لكل باب في المستشفى، مثمنين الجهود المبذولة من قبل الوزارة في توفير سبل الراحة للمواطنين والمقيمين.

 

 


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