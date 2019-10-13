فيديو.. فلاديمير بوتين في لقاء على شاشة العربية لأول مرة

فيديو.. فلاديمير بوتين في لقاء على شاشة العربية لأول مرة

2019/10/13
الساعة 9:18 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

يتحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في لقاء على شاشة “العربية”، هو الأول من نوعه، في تمام الساعة الـ12 ظهراً بتوقيت المملكة عن العلاقات بين المملكة روسيا.

ومن المقرر أن يبدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غداً الاثنين زيارة للسعودية يستقبله خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وتعد الزيارة التي توصف بالنوعية، الأولى للرئيس الروسي للمملكة منذ 12 عاماً .

وتأتي في وقت تشهد فيه العلاقات بين الرياض وموسكو تطوراً لافتاً في مجالات مختلفة، بما في ذلك التقارب المستمر منذ أربع سنوات في ملف الطاقة.


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