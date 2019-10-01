فيديو.. قتيل ومصابون في مظاهرات بغداد

المواطن - متابعة

خرج آلاف العراقيين الرافضين لتدني مستوى المعيشة وانتشار الفساد في مظاهرات وسط العاصمة بغداد رافعين شعار “باقونا الحرامية” أي: سرقونا اللصوص.

وأفادت مصادر إعلامية بسقوط قتيل وإصابة آخرين خلال التظاهرات بعدما أطلقت قوات الأمن النار لتفريق المتظاهرين في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية.

كما خرجت المظاهرات في مناطق أخرى من بينها البصرة والكوت والديوانية.

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بالقضاء على الفساد وتحسين الأوضاع الاقتصادية والخدمات.

وذكرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالعراق أنها رصدت إطلاق غازات مسيلة للدموع من قبل قوات الأمن ضد المتظاهرين في بغداد وحدوث حالات اختناق.

وفي النجف انطلقت تظاهرات من ساحة ثور العشرين باتجاه مجلس المحافظة لكن الشرطة، وحسب مراسلة الحرة، فقد منعت المتظاهرين من الوصول إلى المجلس.

أما في مدينة الناصرية فقد خرجت تظاهرة شارك فيها المئات مرددين شعار “الشعب يريد إسقاط النظام”.