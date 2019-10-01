فيديو.. كلمات مؤثرة من الشيخ الشثري بعد دفن اللواء الفغم

المواطن -الرياض

في كلمات مؤثرة، عبّر عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد الشثري عن خالص تعازيه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في وفاة الحارس الشخصي للملك اللواء عبدالعزيز الفغم.

وفي مقطع فيديو مؤثر دعا الشيخ الشثري للفقيد بالرحمة والمغفرة سائلًا الله لأسرته الصبر والسلوان.