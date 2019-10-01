فيديو.. كلمات مؤثرة من الشيخ الشثري بعد دفن اللواء الفغم

في كلمات مؤثرة، عبّر عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد الشثري عن خالص تعازيه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في وفاة الحارس الشخصي للملك اللواء عبدالعزيز الفغم.
وفي مقطع فيديو مؤثر دعا الشيخ الشثري للفقيد بالرحمة والمغفرة سائلًا الله لأسرته الصبر والسلوان.
#عبدالعزيز_الفغم حديث معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء بعد خروجه من مقبرة الشهداء مشاركا في دفن الفقيد اللواء عبدالعزيز الفغم رحمه الله. توجيه مسدد بارك الله في معالي الشيخ الدكتور سعد ماشاء الله تبارك الله pic.twitter.com/1NxIvpjrUu
— د.سعود صالح المصيبيح (@269saud4) September 30, 2019