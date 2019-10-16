فيديو.. لحظة إنقاذ مقيم سقط في بئر بوادي الدواسر

فيديو.. لحظة إنقاذ مقيم سقط في بئر بوادي الدواسر

2019/10/16
الساعة 9:15 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - وادي الدواسر

وثق مقطع فيديو لحظة إنقاذ فِرَق الدفاع المدني بمحافظة وادي الدواسر حياة شخص بعد سقوطه بداخل بئر ارتوازية قطرها 14 بوصة وعمقها 400 متر.

وكان ‏المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض، المقدم محمد الحمادي، قد صرح أن عمليات الدفاع المدني بوادي الدواسر تلقت ظهر اليوم بلاغًا يفيد بسقوط عامل في بئر ارتوازية يبلغ عمقها 400 متر وعرضها 14 بوصة، وذلك في مزرعة تبعد عن المحافظة 60 كيلو مترًا.

وبوصول فرق الدفاع المدني بكامل تجهيزاتها الفنية للموقع تم رصد الشخص على مسافة 210 أمتار، وهو لا زال على قيد الحياة، ليتم فورًا العمل على إنقاذه من خلال التجهيزات الفنية الحديثة والتي مكنت وصول الأكسجين للشخص، ومن ثم تأمين عدم انزلاقه للأسفل وسحبه إلى خارج البئر، وهو بصحة جيدة بعد احتجازه لساعات.


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