فيديو.. لحظة تطعيم تركي بن طلال ضد الإنفلونزا الموسمية

المواطن - فهد القحطاني - أبها

دشن أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، الحملة الوطنية للتوعية بمرض سرطان الثدي وكذلك الحملة الوطنية ضد الإنفلونزا الموسمية، بحضور مدير الشؤون الصحية بمنطقة عسير الدكتور خالد بن عائض عسيري.

وتجول أمير عسير بين أركان المعرض المقام في الراشد مول التجاري، وبعد ذلك طُعم الأمير ضد الإنفلونزا الموسمية ثم بدأ حفل التدشين بالسلام الملكي.

وتحدثت مريضة السرطان أريج زيلعي عن إصابتها بهذا المرض وكيفية الوقاية منه، ثم تحدث مدير الشؤون الصحية عن حملتي التدشين شكر من خلالها أمير عسير على حضوره وتشريفه، وبعدها شاهد الجميع فقرة إنشادية لمجموعة من الأطفال.

يذكر أن عددًا من المواطنين تم تطعيمهم ضد الإنفلونزا الموسمية في عيادة متنقلة داخل المجمع التجاري.