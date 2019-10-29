فيديو.. لحظة تقديم سعد الحريري استقالته لـ ميشال عون

فيديو.. لحظة تقديم سعد الحريري استقالته لـ ميشال عون

2019/10/30
الساعة 1:55 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, يوتيوب
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المواطن - متابعة

أظهر مقطع فيديو لحظة تقديم رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، أمس الثلاثاء، استقالته رسميًّا للرئيس ميشال عون، قبل أن يغادر القصر الجمهوري في بعبدا بالعاصمة بيروت، من دون الإدلاء بأي تصريح.


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