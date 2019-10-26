فيديو.. لقطات من سباق الألوان في موسم الرياض

المواطن - الرياض

نشر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، مشاهد من سباق الألوان في موسم الرياض.

وظهر خلال المقطع الآلاف من المشاركين في السباق والفرحة والبهجة تعم الأجواء ضمن فعاليات موسم الرياض.

يذكر أن “سباق الألوان” الذي يشهده موسم الرياض حاليًا، حل في أوقات سابقة، ضيفًا على أكثر من 40 دولةً، واستقطب أكثر من 7 ملايين متسابق حول العالم، وهو عبارة عن سباق دون توقيت ينغمس فيه آلاف المتسابقين من رؤوسهم حتى أقدامهم بألوان مختلفة على مضمارٍ طوله خمسة كيلومترات؛ وذلك قبل بلوغهم خط النهاية للفوز بميدالياتهم. وما من قاعدة للمشاركة في هذا السباق الغني بالألوان، سوى أن يُمضي المشاركون وقتًا ممتعًا ويجتازوا خط النهاية مُخضّبين بالألوان والمرح.

وتأتي هذه النقلة الترفيهية التي تشهدها العاصمة الرياض خلال هذا الموسم بدعم مباشر من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، والتي من شأنها أن تجعل الرياض محط أنظار العالم وهمزة الوصل بين الشرق والغرب.

هذا، وتستقبل وجهات “موسم الرياض” المواطن والمقيم والزائر خلال الفترة من 11 أكتوبر إلى منتصف ديسمبر في 12 وجهة، هي: 1- الرياض بوليفارد 2- واجهة الرياض 3- معرض الرياض للسيارات 4- رياض ونتر وندرلاند 5- ملاعب الرياض 6- الحي الدبلوماسي 7- المربع 8- الملز 9- وادي نمار 10- نبض الرياض 11- رياض سفاري 12- صحارى الرياض.