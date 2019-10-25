فيديو للفخر.. قصة بطولة جديدة على الحد الجنوبي

المواطن - متابعة

البطل علي جبران الفيفي، هو عنوان جديد لبطولات المرابطين على الحد الجنوبي، وقصة تلك البطولة رواها الإعلامي عبدالعزيز البكر، عبر مقطع فيديو على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

الإعلامي البكر قال إن البطل “قضى ثلاثة أيام يدافع عن زميله المصاب في الحد الجنوبي حتى تمكن بالدهاء من حمله والعودة به”، معلقاً بقوله: “رجال أشاوس لا يهابون الموت في خدمة الدين ثم الوطن”.

البطل #علي_جبران_الفيفي قضى ثلاثة أيام يدافع عن زميله المصاب في الحد الجنوبي حتى تمكن بالدهاء من حمله والعودة به.

رجال اشاوس لا يهابون الموت في خدمة الدين ثم الوطن.

في المقطع ترحيب والده فخراً واعتزاز بموقف ابنه .. ياعم جبران ابنك هو فخر لنا كلنا نفتخر بعمله البطولي🇸🇦 pic.twitter.com/AfueCOAmtr — عبدالعزيز البكر (@albakertv) October 25, 2019

وتابع عبدالعزيز البكر: “في المقطع ترحيب والده فخراً واعتزاز بموقف ابنه.. يا عم جبران ابنك هو فخر لنا كلنا نفتخر بعمله البطولي”.