فيديو للفخر.. قصة بطولة جديدة على الحد الجنوبي

فيديو للفخر.. قصة بطولة جديدة على الحد الجنوبي

2019/10/25
الساعة 3:35 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

البطل علي جبران الفيفي، هو عنوان جديد لبطولات المرابطين على الحد الجنوبي، وقصة تلك البطولة رواها الإعلامي عبدالعزيز البكر، عبر مقطع فيديو على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

الإعلامي البكر قال إن البطل “قضى ثلاثة أيام يدافع عن زميله المصاب في الحد الجنوبي حتى تمكن بالدهاء من حمله والعودة به”، معلقاً بقوله: “رجال أشاوس لا يهابون الموت في خدمة الدين ثم الوطن”.

وتابع عبدالعزيز البكر: “في المقطع ترحيب والده فخراً واعتزاز بموقف ابنه.. يا عم جبران ابنك هو فخر لنا كلنا نفتخر بعمله البطولي”.


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