فيديو.. مئات الطيور تصطدم بزجاج قاعة مشاهير ناسكار بأمريكا
أشبه بمشهد من فيلم رعب

فيديو.. مئات الطيور تصطدم بزجاج قاعة مشاهير ناسكار بأمريكا

2019/10/21
الساعة 2:14 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, جديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

على غرار أفلام الرعب، وثق مقطع فيديو، اصطدام مئات الطيور بزجاج قاعة مشاهير نبراسكا، وهي التي يُكرم فيها السائقون الذين أظهروا مهارة استثنائية في سباقات ناسكار والمديرين والمالكين والداعمين للسباقات كعامة.

تم تحديد فصيلة الطيور وهي من نوع “تشيمني سويفت”، وهي طيور رمادية متوسطة الحجم، بأجنحة طويلة جدًا ونحيلة، وأرجل قصيرة جدًا، وتعرضت مئات الطيور للموت، وتمكنت خدمة إنقاذ الحيوانات في كارولاينا الشمالية، من إنقاذ 310 طيور ناجية، وهو ثلث عدد الطيور تقريبًا، بينما تعرض 100 طير لكسور شديدة.

هذه الطيور، تساهم بشكل كبير في موازنة النظام البيئي، وتأكل مئات من البعوض يوميًا.

وأصدرت قاعة مشاهير ناسكار بيانًا جاء فيه أنه ليس هناك أي مشاكل صحية قد تؤثر علي الجمهور، سواء من الضيوف أو الموظفين.

ومن غير المعروف السبب القاطع وراء هذا الحادث، لكن يظن المسؤولون أن ضوء القاعة له دور في ذلك؛ حيث يمكن أن تطير الطيور في الليل بسبب الضوء، فتتجه إلى النوافذ وتصطدم بها.

 


هل قرأت هذا ؟
  • وول ستريت جورنال: طهران ليست سعيدة بمغادرة القوات الأمريكية من سوريا
    •
  • فيديو.. فضيحة جديدة تعصف بالاقتصاد التركي
    •
  • أول تعليق من ترامب على قرار تركيا وقف إطلاق النار في سوريا
    •
  • أردوغان يخضع لترامب.. الاتفاق على وقف إطلاق النار في سوريا
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم