فيديو.. ماجد القصبي: أهدونا عيوب البلديات ومشاكلها

فيديو.. ماجد القصبي: أهدونا عيوب البلديات ومشاكلها

2019/10/10
الساعة 10:59 مساءً
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المواطن - المدينة المنورة

طلب وزير الشؤون البلدية والقروية المكلّف الدكتور ماجد القصبي من مالكي ومديري المكاتب الهندسية في المدينة المنورة المساهمة في تطوير العمل البلدي.

وقال القصبي، خلال مداخلة هاتفية نشرتها أمانة منطقة المدينة المنورة عبر حسابها في “تويتر”، إن الجميع يتطلع لخدمة مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم، داعيًا مديري المكاتب الهندسية ومالكيها إلى المساعدة في الكشف عن مكامن القصور في الإجراءات البلدية.

وأضاف: “أهدونا عيوب البلديات ومشاكلها لوضع حلول عاجلة تساهم بتحسين الخدمة والارتقاء بمستواها”.

وكان أمين منطقة المدينة المنورة فهد البليهشي قد ترأس لقاءً تشاوريًا مع مديري المكاتب الهندسية ومالكيها، وشارك الوزير المكلف في اللقاء عبر مداخلة هاتفية.


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