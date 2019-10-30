فيديو.. ماذا قال نجوم المصارعة الحرة عن موسم الرياض؟

المواطن - أحمد سعيد - الرياض

أعلنت الصفحة الرسمية للهيئة العامة للترفيه، عن وجود أقوى وأشهر أبطال المصارعة الحرة للمحترفين في موسم الرياض، معلنة عن نزال خاص غدًا ينتظره عشاق المصارعة حول العالم.

المثير للإعجاب ما نشرته الصفحة من مقطع مصور لعدد من نجوم المصارعة يتحدثون عن وجودهم في السعودية، بينهم النجم العالمي هوجن، الذي يحظى بشعبية كبرى بين محبي الرياضة الشهيرة.

أقوى وأشهر نجوم #WWE صاروا عندنا في #موسم_الرياض 😍

بكرا موعدنا في #كراون_جول مع نزالات وتحديات ينتظرها كل عشاق المصارعة حول العالم 🔥

للتذاكر:https://t.co/jcKyGB7mLv pic.twitter.com/ciOT537sG2 — الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) October 30, 2019

وقالت الصفحة: “أقوى وأشهر نجوم WWE صاروا عندنا في موسم الرياض، بكرا موعدنا في كراون جول مع نزالات وتحديات ينتظرها كل عشاق المصارعة حول العالم”.

بينما دعا هوجن، جمهور موسم الرياض وحضوره أن ينتظروا مواجهات ونزالات قوية يترقبها الجميع على أرض السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض وعروض جوهرة التاج.