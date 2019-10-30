فيديو.. ماذا قال نجوم المصارعة الحرة عن موسم الرياض؟

فيديو.. ماذا قال نجوم المصارعة الحرة عن موسم الرياض؟

2019/10/30
الساعة 9:33 مساءً
- ‎فيالترفيه, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - أحمد سعيد - الرياض

أعلنت الصفحة الرسمية للهيئة العامة للترفيه، عن وجود أقوى وأشهر أبطال المصارعة الحرة للمحترفين في موسم الرياض، معلنة عن نزال خاص غدًا ينتظره عشاق المصارعة حول العالم.

المثير للإعجاب ما نشرته الصفحة من مقطع مصور لعدد من نجوم المصارعة يتحدثون عن وجودهم في السعودية، بينهم النجم العالمي هوجن، الذي يحظى بشعبية كبرى بين محبي الرياضة الشهيرة.

وقالت الصفحة: “أقوى وأشهر نجوم WWE صاروا عندنا في موسم الرياض، بكرا موعدنا في كراون جول مع نزالات وتحديات ينتظرها كل عشاق المصارعة حول العالم”.

بينما دعا هوجن، جمهور موسم الرياض وحضوره أن ينتظروا مواجهات ونزالات قوية يترقبها الجميع على أرض السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض وعروض جوهرة التاج.


‎وسوم

هل قرأت هذا ؟
  • تركي آل الشيخ يعلن نفاد تذاكر WWE بموسم الرياض
    •
  • WWE : لاسي وناتاليا في أول مصارعة للسيدات بالمملكة بعرض جوهرة التاج
    •
  • رابط شراء تذاكر عرض الـ WWE ضمن موسم الرياض
    •
  • أندرتيكر مع فينس مكمان في المملكة.. هل يشارك في كراون جول؟
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :