فيديو.. محمد رمضان يقود طائرة في طريقه إلى الرياض

نشر الفنان المصري محمد رمضان، مقطع فيديو، داخل غرفة قيادة طائرة مصرية، تابعة لإحدى الشركات الخاصة، وهو في طريقه إلى مدينة الرياض، استعدادًا لإحياء حفله الغنائي المقرر ضمن موسم الرياض.
وأظهر الفيديو دخول رمضان إلى غرفة القيادة، وأنه بدأ في قيادة الطائرة، وظهر صوت أحد الأشخاص على الطائرة وهو يقول: “محمد رمضان هو اللي سايق بينا الطيارة دلوقتي”، فيما علق رمضان: “أول مرة أسوق الطيارة”.
وقررت سلطات الطيران المدني إيقاف كلٍّ من قائد الرحلة والطيار المساعد عن الطيران وإحالتهما للتحقيق العاجل بعد التأكد من صحة المقطع.
جاء ذلك بسبب ارتكابهما “فعلاً ممنوعاً منعًا باتًا” طبقاً لقواعد وتعليمات الطيران المدني العالمي والمصري، خاصة أن الطائرة تابعة لإحدى شركات الطيران الخاصة المصرية.
☝🏽🇪🇬✈️🇸🇦 #موسم_الرياض 👌😉 pic.twitter.com/tFjbSa7eQ6
— Mohamed Ramadan (@Mohamed_Ramadan) October 13, 2019