فيديو.. محمد رمضان يقود طائرة في طريقه إلى الرياض

فيديو.. محمد رمضان يقود طائرة في طريقه إلى الرياض

2019/10/14
الساعة 11:37 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

نشر الفنان المصري محمد رمضان، مقطع فيديو، داخل غرفة قيادة طائرة مصرية، تابعة ‏لإحدى الشركات الخاصة، وهو في طريقه إلى مدينة الرياض، ‏استعدادًا لإحياء حفله الغنائي المقرر ضمن موسم الرياض.‎

وأظهر الفيديو دخول رمضان إلى غرفة القيادة، وأنه بدأ في ‏قيادة الطائرة، وظهر صوت أحد الأشخاص على الطائرة وهو يقول: “محمد رمضان هو اللي سايق بينا الطيارة ‏دلوقتي”، فيما علق رمضان: “أول مرة أسوق الطيارة”.

وقررت سلطات الطيران المدني إيقاف كلٍّ من قائد الرحلة والطيار المساعد ‏عن الطيران وإحالتهما للتحقيق العاجل بعد التأكد من ‏صحة المقطع.

جاء ذلك بسبب ارتكابهما “فعلاً ‏ممنوعاً منعًا باتًا” طبقاً لقواعد وتعليمات الطيران المدني العالمي ‏والمصري، خاصة أن الطائرة تابعة لإحدى شركات الطيران ‏الخاصة المصرية.‏‏

 


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