فيديو .. محمد نور: “الاتحاد مو ضعيف”

المواطن - محمد سمعه

أكد النجم محمد نور أسطورة نادي الاتحاد على أن العميد ليس فريقًا ضعيفًا مطالبًا في الوقت ذاته باستمرار الدعم حتى يتخطى الاتحاد الظروف الصعبة التي يمر بها.

وقال محمد نور في فيديو له مع أحد مشجعي الاتحاد: “العميد مو ضعيف وهو يمر بمرحلة ولكنه سيتخطاها ونحن مع الاتحاد قلبًا وقالبًا”.

وأصبحت عودة اللاعب المخضرم محمد نور إلى نادي الاتحاد قريبة للغاية، وذلك من أجل إصلاح الأمور في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بعد تراجع النتائج في الفترة الأخيرة.

وكانت تقارير صحافية نقلًا عن موقع 360 سبورت قالت: إن محمد نور سيعود إلى نادي الاتحاد في شهر يناير المقبل، حيث سيتم قيده في فترة الانتقالات الشتوية كلاعب في صفوف الاتحاد حتى نهاية موسم 2019-2020 الحالي.

وستكون عودة محمد نور كقائد كبير واسم مخضرم له وزنه وثقله في الكرة السعودية، مفيدة لفريق الاتحاد الذي عانى في الفترة الأخيرة بسبب تراجع النتائج وذلك بعد الخسارة من ضمك والهلال والحزم في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالإضافة لتوديع دوري أبطال آسيا.

كما أن تواجد محمد نور في صفوف الاتحاد سيداوي أوضاع الفريق الأول بوجود قائد صاحب خبرات يساند اللاعبين وينقل إليهم خبراته وتضحياته السابقة مع العميد.

تمت معاقبة محمد نور في عام 2015 بالإيقاف من قبل لجنة مكافحة المنشطات بعد ثبوت حصوله على عقار AMPHETAMINE في المملكة، وتقدم اللاعب باستئناف ولكن تم رفضه لتقرر المحكمة الرياضية الدولية بعد ذلك إيقاف نور لمدة 4 سنوات بداية من عام 2016.