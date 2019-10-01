فيديو مذهل.. مؤذن الحرم يرفع الأذان والرعد يسبح بحمد الله

المواطن - مكة المكرمة

في لحظة تقشعر لها الأبدان بهجة بما عند الرحمن، وخوفًا من آيات الجبار، وثق مقطع فيديو لحظة البرق والرعد فوق الحرم المكي فيما كان مؤذن الحرم يعلن دخول وقت صلاة العصر.

المؤذن يؤذن في الحرم الشريف عصر اليوم،

والسماء تردد التسبيح في صورة ينتفض لها الجسم .. بهجة بما عند الرحمن، وخوفاً من آيات الجبار .. عز وجل. حالة #هيكا المطرية

(المقطع من الواتس)

مع الشكر للمصور أيمن الشريف💐 pic.twitter.com/AhOFeeZulM — أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) October 1, 2019

وقد ابتهج المصلون والمعتمرون والزوار بأمطار الخير التي هطلت على الحرم المكي، وأخلصوا في الدعاء في وقته المستجاب.