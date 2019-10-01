فيديو مذهل.. مؤذن الحرم يرفع الأذان والرعد يسبح بحمد الله

فيديو مذهل.. مؤذن الحرم يرفع الأذان والرعد يسبح بحمد الله

2019/10/01
الساعة 6:01 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - مكة المكرمة

في لحظة تقشعر لها الأبدان بهجة بما عند الرحمن، وخوفًا من آيات الجبار، وثق مقطع فيديو لحظة البرق والرعد فوق الحرم المكي فيما كان مؤذن الحرم يعلن دخول وقت صلاة العصر.

وقد ابتهج المصلون والمعتمرون والزوار بأمطار الخير التي هطلت على الحرم المكي، وأخلصوا في الدعاء في وقته المستجاب.


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