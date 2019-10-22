فيديو.. مسلح يسرق سيارة إسعاف ويدهس المارة في النرويج

فيديو.. مسلح يسرق سيارة إسعاف ويدهس المارة في النرويج

2019/10/22
الساعة 3:05 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

ألقت الشرطة النرويجية القبض على رجل مسلح دهس عددًا من المارة في شوارع العاصمة أوسلو.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت رجلًا مسلحًا بعد سرقته سيارة إسعاف في العاصمة، ودهسه بعض المواطنين النرويجيين.

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