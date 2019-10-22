فيديو.. مسلح يسرق سيارة إسعاف ويدهس المارة في النرويج

المواطن - متابعة
ألقت الشرطة النرويجية القبض على رجل مسلح دهس عددًا من المارة في شوارع العاصمة أوسلو.
وقالت الشرطة إنها اعتقلت رجلًا مسلحًا بعد سرقته سيارة إسعاف في العاصمة، ودهسه بعض المواطنين النرويجيين.
لمشاهدة المقطع اضغط: (هنا)
هل قرأت هذا ؟
ألقت الشرطة النرويجية القبض على رجل مسلح دهس عددًا من المارة في شوارع العاصمة أوسلو.
وقالت الشرطة إنها اعتقلت رجلًا مسلحًا بعد سرقته سيارة إسعاف في العاصمة، ودهسه بعض المواطنين النرويجيين.
لمشاهدة المقطع اضغط: (هنا)
هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.