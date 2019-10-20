فيديو .. مشجع يُوزع المياه صدقة عن الراحل عبدالله الشريدة

المواطن - محمد سمعه

أقدم مشجع في مباراة الشباب والاتفاق أمس السبت على تقديم تصرف إنساني بعد وفاة اللاعب عبدالله الشريدة نجم نادي الهلال السابق في أكتوبر الجاري.

وعرض مقطع فيديو قيام أحد المشجعين بتوزيع زجاجات المياه على الحضور في مباراة الشباب والاتفاق كصدقة عن النجم الراحل عبدالله الشريدة.

وفارق عبدالله الشريدة، نجم الهلال السابق الحياة، في السابع من أكتوبر الجاري، وذلك إثر أزمة قلبية تعرض لها بعد صلاة المغرب.

وقال الإعلامي مصطفى الأغا عبر حسابه في تويتر: محزن خبر رحيل الكابتن عبدالله الشريدة نجم المنتخب والهلال والقادسية السابق، بعد أزمة قلبية وسمعت أنه صلى المغرب في المسجد وتوفي بعد أن ركب سيارته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

يذكر أن عبدالله الشريدة سبق له اللعب مع نادي القادسية في الفترة من عام 1988 حتى عام 1995، ولعب مع نادي الهلال من عام 1995 حتى عام 2005.

وشارك عبدالله الشريدة مع المنتخب السعودي في الفترة من عام 1992 حتى عام 2001.

وكان فهد بن نافل رئيس نادي الهلال أعلن عن تقديم 2000 تذكرة للجماهير تقديرًا للراحل عبدالله الشريدة في مباراة ضمك التي أُقيمت الجمعة بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يذكر أن الهلال كان فاز على ضمك بثلاثية دون رد في مباراة أُقيمت على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

ويستعد نادي الهلال حاليًا لمواجهة نادي السد القطري بعد غد الثلاثاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.