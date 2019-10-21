فيديو.. مظلي يهبط في أرضية ملعب مباراة بالدوري الإيطالي

المواطن - متابعة

شهد ملعب مابي ستاديوم واقعة طريفة أمس الأحد، حيث هبط مظلي على أرض الملعب خلال مباراة ساسولو وإنتر ميلان في الأسبوع الثامن بالدوري الإيطالي.

وأظهر مقطع فيديو لحظة هبوط المظلي على أرضية الملعب والتي حدثت في الدقيقة 43 من مجريات الشوط الأول بالمباراة، قبل أن يتدخل أفراد الأمن لنقله إلى الخارج من أجل استكمال المباراة بشكل طبيعي.

وكان فريق إنتر ميلان قد تمكن من تحقيق فوز مثير على ملعب مضيفه ساسولو بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في الأسبوع الثامن بالدوري؛ ليرفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف يوفنتوس المتصدر.