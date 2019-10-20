فيديو.. معلم اللواء الفغم لـ”المواطن” : فاجأني باتصال بعد حريق “بيت الشعر” وهذه قصة الـ500 ألف

المواطن - فواز الاسلمي - السعيرة

مثل رحيل الفقيد اللواء عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، صدمة لملايين المواطنين الذين رأوا فيه مثالاً للتضحية والإخلاص والتفاني لخدمة المملكة وقيادتها.

ولا تزال الجوانب الشخصية من حياة اللواء الفغم تتكشف يوماً بعد يوم؛ لتكشف لنا عن شخصية محبوبة من الجميع تسارع إلى عمل الخير وتمد يد العون لكل محتاج دون أن يدري عنها أحد وبعيداً عن الإعلام.

صحيفة “المواطن” التقت بمعلم الفقيد اللواء عبدالعزيز بن بداح الفغم، في منزله بمدينة السعيرة التي تبعد 165كم شرق محافظة حفر الباطن، حيث كشف العديد من المعلومات حول البدايات الأولى للراحل وكيف كانت مسيرته التعليمية.

وأكد المعلم الشيخ هايف بن سعود الفغم، أن الفقيد، عاش طفولته كبقية الأطفال في نشأتهم إلا أنه كان يتميز بالذكاء والهدوء والتفوق الدراسي وكانت بداية دراسته في ابتدائية السعيرة ومن ثم متوسطة وثانوية السعيرة.

إن فاته الدرس لحق بمعلمه

وأضاف المعلم: كان الفغم، رحمه الله، من الطلاب المتابعين للمعلم، وكان يستمع أكثر من أن يتكلم، وإن فاته شيء من الدرس يلحق المعلم إلى غرفة المعلمين ليستوضح منه ما فاته.

الفغم في رحلة برية

500 ريال بعد إعجاب مدير التعليم به

ومن المواقف التي لا تُنسى، قال معلم اللواء الفغم: إنه أثناء تجول مدير تعليم حفر الباطن وتفقده مدارس السعيرة لفت انتباهه الطالب عبدالعزيز وأعجب به نظير تفوقه وذكائه وحل واجباته؛ فأمر بمكافأته ٥٠٠ ريال فورية.

التقيد بالنظام منذ الصغر

وبيَّن معلم الفغم أن الفقيد كان يحب الألعاب الرياضية والرحلات والكشافة، فلم يسبق له أن عوقب على أخطاء حصلت منه لأنه دائماً متقيد بالنظام.

من الجد إلى الحفيد في خدمة الملوك

وتابع معلم الفغم: تخرج عبدالعزيز من الثانوية والتحق بكلية الملك خالد بالحرس الوطني عام ١٤١٠ هـ ثم التحق بالحرس الملكي وخدم الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله “ولياً للعهد وملكاً”، وكان والده بداح عبدالله الفغم مرافقاً شخصياً للملك عبدالله، وكذلك جده عبدالله بن هايف كان مرافقاً للملك عبدالله منذ الصغر في أسرة متأصلة مع ولاة الأمر، وبعد وفاة الملك عبدالله التحق عبدالعزيز الفغم حارساً شخصياً لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

أيادٍ بيضاء وأعمال خيرية لا تنسى

وكشف الشيخ هايف بن سعود الفغم، خال اللواء عبدالعزيز بن بداح الفغم “رحمه الله” عن بعض المواقف الإنسانية في حياة الفقيد وكيف كان يسارع في مساعدة المحتاجين ويسهر على خدمتهم حيث كان يسدد ديوناً بنكية تصل إلى 500 ألف ريال لأقاربه دون أن يعلم أحد.

وقال الفغم إنه كان لديه بيت شعر كمجلس، وشاء القدر أن احترق بالكامل فاتصل به اللواء الفقيد وقال له: يا خالي البيت وجميع أثاثه سوف يأتيك جاهزاً وعلى حسابي”.

وأضاف: كانت له أيادٍ بيضاء في أعمال الخير فهو ليس خسارةً علينا فحسب بل خسارة للوطن وقليل أن تجد مثله فقد عاش بطلاً ومات مخلصًا.

وكان المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة صرح عن وفاة الفغم مساء يوم السبت الموافق 29 / 1 / 1441هـ وعندما كان اللواء بالحرس الملكي عبدالعزيز بن بداح الفغم، في زيارة لصديقه فيصل بن عبدالعزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة، دخل عليهما صديق لهما يدعى ممدوح بن مشعل آل علي، وأثناء الحديث تطور النقاش بين اللواء (عبدالعزيز الفغم) و (ممدوح آل علي) فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على اللواء عبدالعزيز الفغم، رحمه الله، مما أدى إلى إصابته واثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية، وعند مباشرة الجهات الأمنية للموقع الذي تحصن بداخله الجاني، بادرها بإطلاق النار رافضاً الاستسلام، الأمر الذي اقتضى التعامل معه بما يحيد خطره.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود استقبل أسرة الفقيد اللواء عبد العزيز الفغم يتقدمهم والده بداح بن عبد الله الفغم.

وقد عبر خادم الحرمين الشريفين، عن بالغ تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الفقيد اللواء عبدالعزيز الفغم، مشيدًا بإخلاص اللواء عبد العزيز الفغم وتفانيه في خدمة وطنه.

كما قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد اللواء عبد العزيز الفغم حيث استقبل أسرة وذوي الفقيد يتقدمهم والده بداح بن عبد الله الفغم.

وقد عبر سمو ولي العهد، عن خالص العزاء لأسرة وذوي الفقيد، مؤكدا أن وفاة الفقيد مؤلمة على الجميع، منوها بتفانيه وإخلاصه في أداء مهام عمله.