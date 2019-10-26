فيديو.. ملاهي وندرلاند بموسم الرياض التحليق فوق الخيال

المواطن - الرياض
أعلن موسم الرياض عن افتتاح ملاهي وندرلاند قبل قليل، لتبدأ لحظات من السعادة والمرح تتجدد في موسم الرياض.
وقال موسم الرياض، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “في افتتاح ملاهي وندرلاند الرياض، حلّقنا فوق الخيال وعشنا أجواء ساحرة وممتعة، والدهشة كانت واضحة على وجوه الكل من لحظة دخولهم”.
في #افتتاح_ملاهي_وندرلاند_الرياض 😍
حلّقنا فوق الخيال وعشنا أجواء ساحرة وممتعة،
والدهشة كانت واضحة على وجوه الكل من لحظة دخولهم 🧡#موسم_الرياض pic.twitter.com/ybKsYBZ0ZB
— موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) October 26, 2019