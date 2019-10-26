فيديو.. ملاهي وندرلاند بموسم الرياض التحليق فوق الخيال

فيديو.. ملاهي وندرلاند بموسم الرياض التحليق فوق الخيال

2019/10/26
الساعة 4:40 مساءً
- ‎فيالترفيه, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أعلن موسم الرياض عن افتتاح ملاهي وندرلاند قبل قليل، لتبدأ لحظات من السعادة والمرح تتجدد في موسم الرياض.

وقال موسم الرياض، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “في افتتاح ملاهي وندرلاند الرياض، حلّقنا فوق الخيال وعشنا أجواء ساحرة وممتعة، والدهشة كانت واضحة على وجوه الكل من لحظة دخولهم”.

 


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