فيديو.. مهرجان الرعب بموسم الرياض.. الخوف يملأ المكان

فيديو.. مهرجان الرعب بموسم الرياض.. الخوف يملأ المكان

2019/10/24
الساعة 10:27 مساءً
- ‎فيالترفيه, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - الرياض

دعا موسم الرياض عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، لحجز تذاكر مهرجان الرعب المميز، من خلال الموقع الرسمي.

وقال حساب موسم الرياض في تغريدة عبر “تويتر”: “الخوف.. يملا المكان، والرعب.. على وجه كل واحد، هذا اللي يخلي مهرجان الرعب مميَّز، تتحمَّل الرعب؟ تعال لواجهة الرياض”.

وأضاف أنه يمكن الحجز من خلال الرابط التالي: (هنا).

 


هل قرأت هذا ؟

almowaten jobs

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم