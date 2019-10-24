فيديو.. مهرجان الرعب بموسم الرياض.. الخوف يملأ المكان

المواطن - الرياض
دعا موسم الرياض عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، لحجز تذاكر مهرجان الرعب المميز، من خلال الموقع الرسمي.
وقال حساب موسم الرياض في تغريدة عبر “تويتر”: “الخوف.. يملا المكان، والرعب.. على وجه كل واحد، هذا اللي يخلي مهرجان الرعب مميَّز، تتحمَّل الرعب؟ تعال لواجهة الرياض”.
وأضاف أنه يمكن الحجز من خلال الرابط التالي: (هنا).
الخوف .. يملا المكان 😱
والرعب .. على وجه كل واحد 😣
هذا اللي يخلي #مهرجان_الرعب مميَّز 😉
تتحمَّل الرعب؟ تعال لـ #واجهة_الرياض 🔥
للحجز:https://t.co/MTZNtzpn6W#موسم_الرياض pic.twitter.com/fX3DDcwAZ0
— موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) October 24, 2019