فيديو.. مهرجان الرعب بموسم الرياض.. الخوف يملأ المكان

المواطن - الرياض

دعا موسم الرياض عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، لحجز تذاكر مهرجان الرعب المميز، من خلال الموقع الرسمي.

وقال حساب موسم الرياض في تغريدة عبر “تويتر”: “الخوف.. يملا المكان، والرعب.. على وجه كل واحد، هذا اللي يخلي مهرجان الرعب مميَّز، تتحمَّل الرعب؟ تعال لواجهة الرياض”.

وأضاف أنه يمكن الحجز من خلال الرابط التالي: (هنا).