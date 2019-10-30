فيديو.. نائب وزير التعليم يكشف حقيقة إلغاء مكافآت الطلاب الجامعيين

المواطن - الرياض
كشف د. حاتم المرزوقي، نائب وزير التعليم، اليوم الأربعاء، حقيقة إلغاء مكافآت الطلاب الجامعيين في النظام الجديد بحسب ما يتم تداوله.
وقال المرزوقي، في لقاء له مع قناة العربية: إن نظام الجامعات الجديد لم يتطرق لإلغاء مكافآت الطلاب؛ وبالتالي يبقى الحال على ما هو عليه، لاسيما وأن جميع المراكز القانونية مستقرة.
وشدد نائب ويزر التعليم بقوله: “إن التعليم لجميع الطلاب تكفله الدولة في جميع الجامعات”.
نائب وزير التعليم لـ #العربية: #نظام_الجامعات_الجديد لن يمس المكافآت الجامعية pic.twitter.com/Jw9ZfdMu1P
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) October 30, 2019