فيديو.. نائب وزير التعليم يكشف حقيقة إلغاء مكافآت الطلاب الجامعيين

فيديو.. نائب وزير التعليم يكشف حقيقة إلغاء مكافآت الطلاب الجامعيين

2019/10/30
الساعة 10:49 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

كشف د. حاتم المرزوقي، نائب وزير التعليم، اليوم الأربعاء، حقيقة إلغاء مكافآت الطلاب الجامعيين في النظام الجديد بحسب ما يتم تداوله.

وقال المرزوقي، في لقاء له مع قناة العربية: إن نظام الجامعات الجديد لم يتطرق لإلغاء مكافآت الطلاب؛ وبالتالي يبقى الحال على ما هو عليه، لاسيما وأن جميع المراكز القانونية مستقرة.

وشدد نائب ويزر التعليم بقوله: “إن التعليم لجميع الطلاب تكفله الدولة في جميع الجامعات”.


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