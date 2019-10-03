فيديو.. نجم الجزيرة الإماراتي: جماهير #الاتحاد الأفضل في العالم

المواطن - مروة نبيل

أشاد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة الإماراتي، محمد فوزي بجماهير نادي الاتحاد، مؤكدًا أنها الأفضل في العالم.

وقال محمد فوزي خلال تصريحاته لقناة أبو ظبي الرياضية: “أفضل جماهير في العالم.. دعونا نذهب إلى الجماهير العربية، جماهير الاتحاد السعودي الأفضل”.

وتابع نجم نادي الجزيرة الإماراتي حديثه قائلًا: “من يوم بدأت متابعة الدوري السعودي كنت أتابع نادي الاتحاد وأشاهد محمد نور وجذبني الجمهور”.

وأضاف: “يرفع رتم اللاعبين ويكون حماسياً وضاغطاً على الفريق الخصم 90 دقيقة.. جمهور يكون دائمًا اللاعب رقم 12 وهذا الشيء مميز في جمهور الاتحاد”.

واختتم نجم الجزيرة الإماراتي تصريحاته قائلًا: “حتى لو كان فريق الاتحاد الأخير في الدوري كما حدث السنة الماضية كان الجمهور متمسكاً بالفريق حتى النهاية”.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد يُعاني من تراجع النتائج ويواجه شبح الهبوط خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي، قبل أن ينتفض في الجولات الأخيرة.