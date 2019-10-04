فيديو .. نجم #الوحدة يتلقى بطاقة صفراء غريبة في لقاء ضمك

المواطن - محمد سمعه

تلقى اللاعب البرازيلي أنسيلمو دي موراييس، لاعب نادي الوحدة، بطاقة صفراء في مباراة ضمك التي أُقيمت بالأمس، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشهر حكم مباراة الوحدة وضمك، البطاقة الصفراء في وجه أنسيلمو في الدقيقة الـ76 بعدما قام بتصويب الكرة في وجه إحدى السيدات الحاضرات في مدرج ملعب مباراة الوحدة وضمك.

وعلى الرغم من اعتذار أنسيلمو للسيدة لكن الحكم قرر إشهار البطاقة الصفراء له.

وتمكن نادي الوحدة من الفوز على نادي ضمك بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح اللاعب الفرنسي يوسف نياكاتي في إحراز الهدف الوحيد لنادي الوحدة عند حلول الدقيقة العاشرة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم نادي الوحدة بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني لم تتغير النتيجة، حتى نجح الوحدة في حصد ثلاث نقاط ثمينة.

ويحتل نادي الوحدة حاليًّا المركز الثاني في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 12 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن نادي الهلال صاحب المركز الأول.

ويتواجد نادي ضمك في المركز الـ15 ”قبل الأخير” في جدول الترتيب برصيد أربع نقاط.