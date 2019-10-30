فيديو.. نوال الكويتية وعبادي الجوهر في ليلة البدر بموسم الرياض

فيديو.. نوال الكويتية وعبادي الجوهر في ليلة البدر بموسم الرياض

2019/10/31
الساعة 2:38 صباحًا
- ‎فيالترفيه, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

نشر تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، مقاطع فيديو تضمنت أشهر المطربين والملحنين الذي يحيون مساء اليوم ليلة الأمير بدر بن عبدالمحسن في موسم الرياض، ومنهم قيثارة الغناء نوال الكويتية، والملحن والفنان عبادي الجوهر والمطرب عبدالمجيد عبدالله.

وعلقت قيثارة الخليج الفنانة نوال: تشرفت بدعوتكم لمشاركتي بليلة أحلى بدر الأمير بدر بن عبدالمحسن، والشكر لكم معالي المستشار على تقديركم وتكريمكم للفن والفنانين شكرًا بوناصر.

 


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