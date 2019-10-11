فيديو.. هتافات حماسية في إستاد الملك فهد مع انطلاق حفل BTS

فيديو.. هتافات حماسية في إستاد الملك فهد مع انطلاق حفل BTS

2019/10/11
الساعة 8:40 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

انطلق، مساء اليوم، حفل فرقة BTS الكورية في الرياض، والذي يأتي ضمن فعاليات موسم الرياض.

ونشر حساب موسم الرياض عبر “تويتر”، مقطع فيديو يوثق حضور عدد كبير من الجماهير لمشاهدة فرقة BTS في موسم الرياض.

وحرص المتواجدون في الحفل على نقل الأجواء الداخلية في إستاد الملك فهد، بالتزامن مع انطلاق حفل فرقة BTS في الرياض.

وأظهرت المقاطع انطفاء الأضواء وإشعال الجماهير بطاريات هواتفهم المحمولة، وسط هتافات حماسية لأعضاء الفرقة الكورية الأكثر شعبية بالدخول.

وكان الجمهور في المملكة استقبل الفرقة الكورية استقبالًا حافلًا عند قدومهم إلى الرياض، وتزينت بعض المباني باللون البنفسجي الذي يرمز للفرقة.

 


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