فيديو.. وزير التعليم : استخراج رخصة المدارس الأجنبية في يوم واحد

المواطن - الرياض

أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أن المملكة تبذل المزيد من الجهد من أجل تسهيل ممارسة الأعمال وإتاحة الفرصة أمام المستثمرين لافتًا إلى أن المملكة تتجه للتوسع في المدارس الأجنبية التي تقدم البكالوريا البريطانية.

فيديو | وزير التعليم لـ #الإخبارية: استخراج رخصة المدارس الأجنبية تتم في يوم واحد pic.twitter.com/6kw0P1Eo1u — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) October 24, 2019

وقال آل الشيخ إنه يمكن الآن استخراج رخصة المدارس الأجنبية في يوم واحد عبر موقع على الإنترنت ضمن جهود المملكة الرامية لجذب المستثمرين.

يذكر أن المملكة حققت المركز الأول عالميًا في إصلاحات بيئة الأعمال بين 190 دولة تسهيلًا لممارسي الأعمال في تقرير DOING BUSINESS 2020، ضمن مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي، وحصلت على المرتبة (62) مُتقدمةً بـ (30) مرتبة عن العام الماضي.