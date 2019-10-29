فيديو.. وزير التعليم: نظام الجامعات الجديد سيحقق الاستقلالية ويفعل مواردها الذاتية

المواطن - الرياض

أكد وزير التعليم، حمد آل الشيخ، أن النظام الجديد للجامعات يعكس تطلعات القيادة الرشيدة نحو تحقيق التمكين والتميّز والجودة للجامعات، والمساهمة في العملية التعليمية والبحثية، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.

#فيديو l

وزير التعليم: #النظام_الجديد_للجامعات يعكس تطلعات القيادة الرشيدة نحو تحقيق التمكين والتميّز والجودة للجامعات، والمساهمة في العملية التعليمية والبحثية، بما ينسجم مع رؤية المملكة ٢٠٣٠. pic.twitter.com/Oc6KZJ1QV0 — وزارة التعليم – جامعي (@mohe_sa) October 29, 2019

وقال وزير التعليم في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لوزارة التعليم على “تويتر”: إن النظام الجديد للجامعات يمتاز بتحقيق الاستقلالية المنضبطة للجامعات وفق السياسة العامة التي تقرها الدولة وإنشاء مجلس لشؤون الجامعات ومجلس للأمناء في كل جامعة بما يسهم في تحقيق الحوكمة ومجالس استشارية دولية لتوسيع قاعدة المشاركة في اتخاذ القرار.

ولفت حمد آل الشيخ إلى أن النظام الجديد للجامعات يتيح تفعيل مواردها الذاتية ويسمح لها بإنشاء الأوقاف وتأسيس الشركات وتمكينها من إقرار تخصصاتها وبرامجها واختيار قياداتها على أساس من الكفاءة وتجويد مخرجاتها بما يستجيب لاحتياجات سوق العمل وخلق فرص وظيفية لأبناء الوطن في الجامعات.