فيديو.. وزير التعليم: نظام الجامعات الجديد سيحقق الاستقلالية ويفعل مواردها الذاتية
سيسمح بتجويد مخرجاتها بما يستجيب لاحتياجات سوق العمل

فيديو.. وزير التعليم: نظام الجامعات الجديد سيحقق الاستقلالية ويفعل مواردها الذاتية

2019/10/29
الساعة 8:38 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد وزير التعليم، حمد آل الشيخ، أن النظام الجديد للجامعات يعكس تطلعات القيادة الرشيدة نحو تحقيق التمكين والتميّز والجودة للجامعات، والمساهمة في العملية التعليمية والبحثية، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.

وقال وزير التعليم في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لوزارة التعليم على “تويتر”: إن النظام الجديد للجامعات يمتاز بتحقيق الاستقلالية المنضبطة للجامعات وفق السياسة العامة التي تقرها الدولة وإنشاء مجلس لشؤون الجامعات ومجلس للأمناء في كل جامعة بما يسهم في تحقيق الحوكمة ومجالس استشارية دولية لتوسيع قاعدة المشاركة في اتخاذ القرار.

ولفت حمد آل الشيخ إلى أن النظام الجديد للجامعات يتيح تفعيل مواردها الذاتية ويسمح لها بإنشاء الأوقاف وتأسيس الشركات وتمكينها من إقرار تخصصاتها وبرامجها واختيار قياداتها على أساس من الكفاءة وتجويد مخرجاتها بما يستجيب لاحتياجات سوق العمل وخلق فرص وظيفية لأبناء الوطن في الجامعات.


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